Жирные кислоты лосося станут основой лекарств от деменции

Исследователи из Владивостока синтезировали новые соединения на основе жирных кислот из лосося. Они снижают воспалительные эффекты, что может быть полезно для разработки новых лекарств от нейродегенеративных заболеваний, которые сопровождаются воспалением нервной ткани. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.

Развитые страны мира стремительно «стареют»: процент стариков с каждым годом увеличивается, а вместе с этим становится острее проблема деменции. Так, согласно исследованиям ВОЗ, порядка 50 миллионов жителей планеты сейчас страдает от нее. Деменция становится результатом множества нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Паркинсона и Альцгеймера, и, как правило, поражает стариков. Состояние больного постепенно ухудшается: человек забывает, что он делал минуту назад, события из своего прошлого, становится неспособен различать родных и друзей, теряет способность ориентироваться во времени и пространстве, развивается слабоумие. В конце концов он не может обходиться без посторонней помощи.

Нейродегенеративные заболевания имеют разные причины и механизмы, однако все они сопровождаются воспалительными процессами нервной ткани. Главными их жертвами становятся наиболее многочисленные клетки мозга — микроглиальные и астроглиальные. Их форма меняется, они начинают вырабатывать вещества, привлекающие иммунные клетки, которые запускают разрушительные процессы и «призывают» все новые эшелоны «защитников», также не слишком способствующих улучшению состояния больного. Остановить или, по крайней мере, замедлить эти процессы можно при помощи противовоспалительных препаратов — именно их разработка становится целью многих научных коллективов. Так, исследователи из Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского (Владивосток) синтезировали два соединения на основе жирных кислот из лосося: N-докозагексаеноилэтаноламин (синаптамид) и N-эйкозапентаеноилэтаноламин (EPEA).

К культуре клеток микроглии авторы вносили липополисахарид — фрагменты бактерий, провоцирующих иммунную реакцию. Последнюю авторы оценивали по тому, как нервные клетки выделяли провоспалительные, то есть способствующие воспалению, факторы. Оказалось, что добавление в такую систему производных жирных кислот снижало негативный эффект липополисахарида до 41%. Вместе с тем биологи обнаружили, что повысилось количество противовоспалительных веществ. Полностью восстановился и уровень синаптической пластичности — способности нервных клеток изменять силу передаваемого сигнала. Она лежит в основе механизмов памяти и обучения.

«Наше исследование показало, что синаптамид и EPEA эффективно борются с причинами воспаления нервной ткани, причем синаптамид имеет более высокую активность. В дальнейшем мы планируем детальнее исследовать их работу на опытных животных. Полученные результаты открывают широкие перспективы использования этих соединений для лечения и профилактики нейродегенеративных заболеваний», — рассказывает руководитель проекта по гранту РНФ Анна Тыртышная кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского.