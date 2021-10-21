Древнейший краб возрастом 99 млн лет найден целым в янтаре

Американские, канадские и китайские палеонтологи изучили краба мелового периода возрастом 99 млн лет, найденного в янтаре из Северной Мьянмы, который мог жить на деревьях. Это самый древний из так называемых настоящих крабов из когда-либо найденных, он заставляет пересмотреть некоторые представления об эволюции этих существ и отодвигает время, когда такие крабы впервые выползли на сушу, на 25-50 млн лет назад. Статья опубликована в журнале Science Advances.

Тело существа размером 5 мм сохранилось полностью и было изучено с помощью микрокомпьютерной томографии. Ученые утверждают, что это самая полная окаменелость краба из когда-либо найденных, можно рассмотреть все, вплоть до последнего волоска. Образец хранится в Музее янтаря в китайской провинции Юньнань. Новый вид получил наименование Cretapsara athanata, в нем содержится обозначение периода, когда он жил, и имя бессмертного духа облаков и вод, указывающее на место обитания в Юго-Восточной Азии. Настоящие крабы принадлежат к инфраотряду десятиногих ракообразных Brachyura, их следует отличать от «ложных крабов», обладающих схожими чертами, многократно появлявшимися у ракообразных в ходе эволюции, — к таковым относятся, например, фарфоровые крабы или камчатские крабы с редуцированными конечностями.

Настоящие крабы по крайней мере 12 раз независимым образом покоряли сушу и пресноводные водоемы, хотя и сделали это намного позже, чем другие группы членистоногих. Несмотря на то, что C. athanata демонстрирует поразительное сходство с современными береговыми крабами, у него есть лишь жабры и нет органов, адаптированных для дыхания атмосферным воздухом. Это указывает на то, что краб вел по крайней мере полуводный образ жизни. Это необычно, потому что большинство окаменелостей крабов, обнаруженных в янтаре на сегодняшний день, — это крабы, живущие на деревьях, что, собственно, и объясняет, каким образом они попадали в смолу янтаря.