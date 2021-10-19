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Ученые придумали, как бороться с деменцией с помощью инфракрасного света

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Durham University/North News & Pictures

Терапия инфракрасным светом способна помочь бороться с симптомами деменции, считают специалисты Даремского университета в Великобритании. Свои доводы они изложили в статье в журнале Photobiomodulation Photomedicine and Laser Surgery.

Участниками исследования стали 14 здоровых британцев старше 45 лет. На протяжении четырех недель они дважды в день использовали специальный шлем, внутрь которого были вмонтированы 14 светодиодных ламп, излучающих инфракрасный свет с длиной волны 1060-1080 нм. Контрольная группа из 13 человек получила аналогичное внешне устройство, которое не оказывало никаких эффектов.

До и после эксперимента ученые протестировали память, вербальные и моторные навыки участников исследования. Оказалось, у получавших терапию испытуемых улучшились двигательные функции, память, скорость обработки информации и другие функции мозга. Никаких жалоб на побочные эффекты при этом не было.

Ученые рассчитывают, что в дальнейшем с помощью транскраниальной терапии инфракрасным светом получится справляться с симптомами деменции. Более ранние эксперименты показали, что инфракрасный свет способен стимулировать митохондрии, тем самым повысив выработку аденозинтрифосфата, необходимого для энергетического обмена в клетках. Синтез АТФ у пациентов с деменцией заметно снижен, что мешает нервным клеткам восстанавливаться. Также терапия может повысить уровень оксида азота и, следовательно, улучшить кровоснабжение мозга. Кроме того, у мышей подобное воздействие снижало в мозге количество бета-амилоида, белка, образующегося при болезни Альцгеймера.

Терапия инфракрасным светом, но с помощью другого устройства, уже тестировалась на людях с деменцией. Исследователям удалось добиться улучшения состояния пациентов, но технология все еще требует более тщательного изучения.

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