Российские ученые изобрели зарядное устройство от тягового спортивного тренажера

Устройство, которое позволяет получать энергию, изобрели ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Они его уже запатентовали, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. Устройство подходит для зарядки телефона или освещения помещения при занятиях на спортивном тренажере.

«Модель устройства, превращающего спортивный тренажер в генератор энергии, запатентовали ученые ЮУрГУ», - говорится в сообщении пресс-службы. В университете отметили, что на рынке уже представлены решения, позволяющие вырабатывать электричество во время физической нагрузки, но они, как правило, работают от домашних велотренажеров.

Ученые ЮУрГУ разработали устройство, которое может получать энергию от любого тренажера с тягой.