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Киноэкипаж вернулся в Россию после полета на МКС

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Сергей Савостьянов/ТАСС

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, завершившие сегодня свой полет на МКС, вернулись в Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В 18.33 мск самолет с космонавтами совершил посадку на аэродроме Чкаловский. Теперь ребят берут под опеку наши врачи, чтобы в считанные дни вернуть к жизни в условиях земной гравитации», — сказал он.

Ранее сообщалось, что киноэкипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко завершил съемки художественного фильма на Международной космической станции (МКС). Вместе с космонавтом Олегом Новицким они приземлились в Казахстане на корабле «Союз МС-18» 17 октября в 7.35 мск. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

К моменту возвращения на Землю Пересильд и Шипенко пробыли в космосе 12 суток, а Новицкий — 191 сутки (531 сутки за три полета). Космонавт прибыл на МКС 9 апреля 2021 года и участвовал в десятках экспериментов из различных областей науки (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и т.д.).

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