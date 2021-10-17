В NASA раскрыли программу выхода астронавтов в космос с МКС в 2022 году — планируется шесть экспедиций из американского сегмента космической станции, сообщает РИА «Новости».

Первые два выхода будут проведены в феврале 2022 года, в экспедициях примут участие американцы Томас Маршберн, Марк Ванде Хай и Кайла Бэррон. В первом выходе примут участие Маршберн и Ванде Хай, во втором — Маршберн и Бэррон.

Следующие выходы в открытый космос планируются в августе и ноябре.

Ранее стало известно, что Россия может обновить рекорд по количеству выходов в открытый космос в 2022 году.

В программе прописаны девять выходов: три в июле, два в январе и по одному в феврале, апреле, августе и ноябре.

Пока больше всего российские космонавты выходили в открытый космос в 2013 году — шесть раз. Всего с 2001 по 2021 годы россияне покидали борт МКС 58 раз, включая восемь внеплановых выходов.