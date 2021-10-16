Китайский космический корабль «Шэньчжоу-13» успешно состыковался со станцией

Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» с тремя космонавтами на борту успешно пристыковался к строящейся орбитальной станции КНР «Тяньгун», сообщает ТАСС.

Запуск произвели в пятницу в 19:23 по московскому времени с космодрома «Цзюцюань» в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, а состыковка произошла через семь часов после начала полета. Сообщается, космонавты пробудут на станции шесть месяцев. За это время экипаж планирует выполнить два-три выхода в открытый космос, а также провести ряд научных экспериментов.

17 июня корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту произвел успешную стыковку со строящейся орбитальной станцией КНР. Они также доставили материалы с грузового «Тяньчжоу-2». Провели инспекцию работ.

Китайская станция оснащена тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос. Сейчас она состоит из базового модуля «Тяньхэ», грузового корабля «Тяньчжоу-2» и «Шэньчжоу-12», который отстыковался 16 июля.

Полноценный запуск станции запланирован на 2022 год. Китайские власти обещают открыть ее для международных проектов.