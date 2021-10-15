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Ученые предупредили об опасности фастфуда для мозга

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Depositphotos

Пища глубокой переработки приводит к воспалительным реакциям в мозге, повышая риск потери памяти, сообщают специалисты из Университета штата Огайо. Подробности они изложили в статье в журнале Brain, Behavior, and Immunity.

Исследователи использовали молодых и старых крыс, разделив их случайным образом на три группы. Первая на протяжении четырех недель питалась в рамках рациона, где 54% пищи приходилось на сложные углеводы, 32% на белок и 14% на жир. Вторая группа получала питание, имитирующее рацион, основанный на продуктах глубокой переработки вроде фастфуда или полуфабрикатов — 19,6% белка, 63,3% рафинированных углеводов, 17,1% жира. Третья группа получала такое же питание, но вдобавок к нему — докозагексаеновую кислоту (ДГК) из группы омега-3 жирных кислот.

У пожилых крыс из второй группы значительно повысились маркеры воспаления в мозге, а поведенческие эксперименты показали, что у грызунов развились большие проблемы с памятью. Также они перестали реагировать на опасность, что говорило о повреждении миндалевидного тела.

При этом у пожилых крыс из второй группы ДГК позволяла в значительной мере предотвратить негативные последствия неправильного питания.

Авторы работы предупреждают: результаты не значат, что можно питаться чем попало, но пить ДГК и рассчитывать, что это защитит организм. Они рекомендуют употреблять больше сложных углеводов и необработанных продуктов, а не надеяться на добавки — кроме того, неясно, в какой дозировке ее следует принимать людям.

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