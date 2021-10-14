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«Роскосмос» запустил на орбиту последний «Союз» на керосине

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb запущена на орбиту 14 октября с космодрома Восточный. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это последний раз, когда с космодрома в космос отправляется ракета, использующая в качестве топлива керосин. Следующие ракеты будут заправляться нафтилом.

На других космодромах, Плесецке, Байконуре и Куру, нафтил применяется для заправки только верхних ступеней ракет «Союз-2.1б», «Союз-СТБ» и «Союз-2.1в».

6 октября генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пуск ракеты со спутниками OneWeb пройдет 14 октября с космодрома Восточный. После этого, 28 октября, с Байконура на орбиту полетит грузовой космический корабль, а 24 ноября состоится запуск к Международной космической станции (МКС) модуля «Причал». Затем запланирован запуск «Союза МС-20» с японскими космическими туристами, а также ракеты-носителя «Протон» со спутниками связи «Экспресс АМУ-3» и «АМУ-7».

В августе «Союз-2.1б» совершил успешный старт с космодрома Байконур. При этом, пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb с Байконура был отменен.

В прошлый раз успешный пуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb был произведен в мае 2021 года.

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