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Названо худшее время за всю историю Земли

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Matt Celeskey

Самым худшим временем в истории нашей планеты было массовое пермское вымирание, которое происходило на Земле примерно 252 миллиона лет назад. К такому выводу пришли ученые, сообщает «Российская газета».

Великое вымирание 252 млн лет назад стало одним из пяти массовых вымираний. Тогда исчезли 96% морских видов и 73% наземных видов позвоночных животных.

Гипотезы причин пермского вымирания разнятся. Но одной из основных является каскад катастрофических событий, который запустился в результате излияния траппов. Масштабные извержения спровоцировали вулканическую зиму, за ней последовал парниковый эффект и закисление океанов.

По оценке ученых, все водоемы Земли стали «токсичным супом».

В материале говорится, что катастрофа подобная пермскому вымиранию может повториться в будущем. По мнению экспертов, наблюдаемые сегодня климатические изменения тоже могут вызвать биологическую катастрофу планетарного масштаба.

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