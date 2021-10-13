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Предки американских индейцев оказались родом из Сибири

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Российские ученые совместно с испанскими и американскими коллегами опровергли наиболее популярную гипотезу происхождения коренных американцев. Согласно ей, их предками были представители японского народа Дзёмон, которые имели схожий образ жизни и изготавливали такое же оружие. Строение зубов, а также анализ ДНК показали, что родство этих двух групп маловероятно, а предков американских индейцев стоит поискать в Сибири. Результаты работы, в том числе поддержанной грантами Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале PaleoAmerica.

Несмотря на уровень развития науки, многие вопросы о жизни древних людей остаются открытыми. Среди них — происхождение коренных народов Америки. Наиболее популярна теория о том, что их предки пришли из Японии по Беринговому перешейку, в древности не единожды соединявшему Евразию и Североамериканский континент. В основе такого предположения лежат находки наконечников метательного оружия, чей возраст составляет 16-14 тысяч лет назад: техника их исполнения оказалась аналогичной у коренных американцев и у древнего японского народа Дзёмон. Кроме того, ряд артефактов свидетельствует о сходстве их образа жизни, в частности экономического уклада.

«Эта гипотеза выдвинута только исходя из археологических свидетельств, однако нельзя пренебрегать нашими достижениями в исследовании биологических остатков, в том числе анализе древней ДНК. В этой работе мы решили взглянуть на происхождение коренных народов Америки с позиций биоантропологии, и наши результаты опровергают столь популярную теорию», — рассказывает Джон Хоффекер, инициировавший данное исследование, профессор Института Арктических и Альпийских исследований Университета Колорадо (США) и почетный доктор Института истории материальной культуры РАН.

Исследователи из Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург), Арктического и антарктического научно-исследовательского института (Санкт-Петербург), Отдела изучения мамонтовой фауны АН РС(Я) (Якутск) совместно с коллегами из США и Испании сравнили строение зубов древних американцев и представителей японского народа Дзёмон при помощи нового для направления инструмента — веб-приложения rASUDAS. Оно представляет собой тест, в ответах к которому необходимо указать признаки зубов от разных людей, а система определит эволюционное родство. В отличие, например, от формы черепа, по которой ранее пытались выдвигать теории не только о происхождении, но и об интеллекте отдельных групп людей, зубы меньше зависят от влияния внешних факторов, а чаще имеют четкую связь с генетикой. Оказалось, что по 21 признаку (наличие или отсутствие определенных бугорков или ямок, их количество, форма) коренные жители Америки довольно далеки от японцев. Различия видны даже невооруженным глазом: у древних индейцев центральные резцы сближены и развернуты относительно оси, тогда как дзёмонцы имели более ровные передние зубы.
Обзор работ коллег также показал, что генетические исследования материала из костей — ядерной и митохондриальной ДНК, мужских хромосом — подтверждают то, что народ Дзёмон скорее всего не мог быть предком древних американцев. Нуклеиновые кислоты последних несут последовательности обитателей нескольких регионов Северо-Восточной Азии, в том числе Сибири.

«Японская группа Дзёмон очень разнообразна и в свое время смешалась с многими народами. Ее генетические следы обнаружены в Юго-Восточной Азии и даже в американской Арктике, но не на других частях континента. Мы предполагаем, что истоки коренных американцев лежат где-то в Сибири. Но где точно — нам еще предстоит выяснить, и здесь мы не обойдемся без подходов биологической антропологии», — подводит итог руководитель проекта по гранту РНФ Владимир Питулько, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург).

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