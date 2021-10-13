Умер врач, который отбирал Юрия Гагарина в космонавты

В Санкт-Петербурге на 90-м году жизни скончался врач, который отбирал Юрия Гагарина в космонавты — доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Иван Колосов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на историка отечественной космонавтики Александра Железнякова.

«Прощание состоится 15 октября в траурном зале Санкт-Петербургского крематория», — сказал он.

Уточняется, что Колосов умер 10 октября. О причине его смерти пока не сообщается.

С апреля 1960 года по май 1976 года Колосов работал в Центре подготовки космонавтов помощником ведущего врача, затем стал ведущим врачом и начальником Лаборатории летно-космической подготовки. Он участвовал в отборе членов первого отряда космонавтов, включая Юрия Гагарина, а также в подготовке и медобеспечении первых полетов на орбиту Земли. Колосов также проводил медицинское освидетельствование Гагарина перед его последним полетом 27 марта 1968 года.

В дальнейшем Колосов перешел на работу в Военно-медицинскую академию имени Кирова. Он написал более 156 научных работ и стал соавтором учебника по авиационной и космической медицине.

Летом этого года в возрасте 96 лет умер диктор Виктор Балашов, который 12 апреля 1961 года озвучил в телеэфире сообщение о полете Гагарина в космос.