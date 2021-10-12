Американские ученые назвали процент людей, теряющих вкус при COVID-19

У 39,2% заболевших коронавирусом зафиксированы изменения вкуса, свидетельствуют результаты исследования американских ученых, опубликованные на сервере препринтов medRxiv.org.

«Метаанализ показал, что среди 138 897 пациентов с COVID-19 39,2% сообщили о дисфункции вкуса <...> Как правило, мужчины сообщали о более низкой степени потери вкуса, чем женщины, потеря вкуса была самой высокой в ​​группах среднего возраста. Таким образом, потеря вкуса является истинным симптомом COVID-19, заслуживающим дальнейшего исследования», — говорится в исследовании.

Ранее британские биологи назвали потерю или изменение запаха, вкуса одним из основных признаков, по которым можно отличить заболевание COVID-19 от гриппа или простуды. Также заражение коронавирусом характеризуется лихорадкой, стойким кашлем, ознобом, болью в мышцах и потерей аппетита. Медики подчеркнули, что если у человека нет ни одного из этих симптомов, то он точно не болен COVID-19.

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, нарушение обоняния и вкуса при коронавирусной инфекции в среднем сохраняются в течение восьми дней. Она также подтвердила, что у женщин эти признаки встречаются чаще, чем у мужчин. Она отметила, что потеря обоняния может встречаться также и при других заболеваниях, в частности, ОРВИ, но примерно в 20% случаев.