Подводные силовые кабели «загипнотизировали» крабов

Подводные силовые кабели генерируют электромагнитное поле, которое привлекает крабов и заставляет их оставаться на месте, выяснили шотландские морские биологи из Университет Хериота-Уатта. Ученые опасаются, что это может повлиять на миграцию крабов и навредить популяциям. Подробнее об этом сообщается в статье в журнале Journal of Marine Science and Engineering.

Исследователи наблюдали за крабами на морской станции Сент-Эббс в округе Скоттиш-Бордерс. Подводные силовые кабели имеют слабое электромагнитное поле. Если его сила составляет 500 микротесла (примерно 5% мощности магнита на двери холодильника) и выше, крабы подбираются к кабелю и сидят неподвижно. Это не дает им добывать пищу и искать пару, кроме того, сниженная активность влияет на метаболизм — организм начинает накапливать сахар и производит меньше лактата, как и у людей.

Кроме того, лабораторные эксперименты показали, что электромагнитное поле вредит клеткам крови крабов. Это может стать причиной снижения иммунитета и других неблагоприятных последствий.

Полученные данные важно учитывать при установке морских ветряных электростанций и других сооружений, связанных с прокладкой большого числа силовых кабелей, отмечают ученые. Изменения в поведении крабов могут не только навредить самим животным, но и сказаться на состоянии рынка морепродуктов.