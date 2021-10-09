Рогозина расстроил фильм «Марсианин»

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал «чушью» фильм «Марсианин» режиссера Ридли Скотта, основанного на одноименном научно-фантастическом романе Энди Вейера.

«Голливудский фильм «Марсианин» смотрели же, да? Ну это же чушь собачья», — заявил Рогозин на телеканале НТВ. Почему фильм ему не понравился, глава «Роскосмоса» не уточнил.

«Марсианин» рассказывает об оставленном на Марсе астронавте NASA Марке Уотни, который выживает с помощью подручных средств в ожидании спасения и возвращается на Землю. Роман Вейера увидел свет в 2011 году, через четыре года по книге был снят фильм — он собрал более $630 млн во всем мире при бюджете в $108 млн и завоевал «Золотой глобус».

Речь о кино зашла, когда Рогозин комментировал съемки на МКС российского фильма «Вызов» о женщине-враче, которой пришлось отправиться на станцию ради спасения космонавта. Глава «Роскосмоса» отметил, что такую картину нельзя снять на Земле — «эксперимент... должен быть настоящим».

Ранее режиссер фильма Клим Шипенко в ходе переговоров с Землей рассказал, что съемки в космосе идут практически по графику.