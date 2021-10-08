Немецкие физики на две секунды создали самое холодное место во Вселенной

Немецким физикам из Бременского университета удалось получить рекордно низкую температуру, всего на 38 пикокельвинов, или на 38 триллионных долей градуса отличающуюся от абсолютного нуля. Статья об этом опубликована в журнале Physical Review Letters.

Абсолютный нуль температуры служит началом отсчета температурной шкалы Кельвина, по шкале Цельсия ему соответствует температура −273,15°C, теоретически это самая холодная температура, при которой полностью прекращается тепловое движение атомов, к ней можно лишь приблизиться, на практике абсолютный нуль недостижим. Чтобы подобраться как можно ближе к этой отметке и на несколько секунд создать в лаборатории одно из самых холодных мест во Вселенной, группа из Бременского университета манипулировала облаком атомов, представляющих собой конденсат Бозе — Эйнштейна, все атомы которого квантово связаны между собой.

Установка, снабженная магнитной линзой, которая позволяла создавать сфокусированные волны материи и обеспечивать нужное поведение атомов, находилось в состоянии кратковременного свободного падения в специальной башне. При включении магнитного поля облако атомов немного сжималось, при выключении — расширялось, моменты включения и выключения были синхронизированы таким образом, что производилась почти полная остановка движения атомов, а стало быть, и общее понижение температуры примерно на две секунды.