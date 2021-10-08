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Ученые нашли следы ранее неизвестного массового вымирания видов животных

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Duke Today/Matt Borths

Новое исследование, проведенное американскими, британскими и египетскими учеными, продемонстрировало, что палеонтологи до сих пор сильно недооценивали масштабы и территориальный охват вымирания животных, которое происходило на границе эоцена и олигоцена примерно 30 млн лет назад, после глобального похолодания. Статья об этом опубликована в журнале Communications Biology.

Этот период был отмечен резкими изменениями климата, именно в то время Антарктида начала покрываться сплошным ледяным щитом, ледники наступали также с севера, по всей планете климат становился холоднее и суше, исчезали болота, падал уровень моря, леса превращались в луга, уменьшилась также концентрация углекислого газа в атмосфере. Почти две трети видов, существовавших в то время в Европе и Азии, вымерли, однако до сих пор считалась, что африканские млекопитающие при этом почти не пострадали. Мягкий климат Африки и близость к экватору могли стать их защитой от похолодания.

Теперь, во многом благодаря обширной коллекции окаменелостей, хранящейся при Университете Дьюка, исследователи сумели показать, что, несмотря на относительно мягкий климат Африки, африканские млекопитающие пострадали примерно так же, как и их сородичи из Европы и Азии. Изучив африканские окаменелости пяти групп млекопитающих, включая вымерших хищников — гиенодонтов, грызунов — чешуехвостых и гистрикогнатов (среди них дикобразы и голые землекопы), а также две группы приматов — лемуров, лори и предков человека — антропоидов, ученые выстроили эволюционное древо, определяя, когда именно происходили разветвления, и отмечая первое и последнее появление каждого вида в коллекции.

В результате выяснилось, что все пять изученных групп млекопитающих понесли огромные потери на границе эоцена и олигоцена. «Это была настоящая перезагрузка», — заявил ведущий автор статьи Дориен де Фрис из Солфордского университета в Манчестере и Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук. Через несколько миллионов лет все эти группы снова начинают появляться в палеонтологической летописи окаменелостей, но уже в новом облике. Ископаемые виды, которых находят позже в олигоцене уже после этого вымирания, выглядят иначе. В частности, у грызунов и приматов, появившихся спустя несколько миллионов лет, иное строение зубов, что говорит о том, что питались они иначе и жили в совсем иной среде обитания. Особенно сильно пострадали в тот период предки человека, антропоиды, пройдя буквально через «бутылочное горлышко» и сохранившись на планете лишь чудом.

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