Ученые: «волшебное» зеркало английского мистика XVI века изготовили ацтеки

Группа британских, американских и российских ученых доказала, что необычное ручное зеркало из обсидиана, когда-то принадлежавшее советнику королевы Елизаветы I Джону Ди, имеет очень давнее ацтекское происхождение. Статья об этом опубликована в журнале Antiquity.

Джон Ди был настоящим представителем эпохи Возрождения, он жил в XVI веке и интересовался самыми разными вещами — натурфилософией, математикой, географией, астрономией, алхимией и астрологией. В молодости Джона Ди арестовывали за колдовство, шпионаж и ересь, однако позднее он какое-то время занимал пост советника королевы Елизаветы I по науке и был ее личным астрологом. Однако его всегда тянуло к сверхъестественному, предсказаниям будущего, он совершал странные путешествия, имел дело со всякого рода мошенниками, и к старости эти занятия его полностью разорили. Особый интерес Джон Ди проявлял к проблеме существования так называемой ангельской магии и особого енохианского языка, для изучения которого привлекал медиумов, провидцев и прорицателей, составлял «енохианский алфавит» и т.д. В оставшихся от него дневниках утверждается, что переданное ему учение содержит тайны апокрифической Книги Еноха. Обсидиановое зеркало при этом ему якобы помогало общаться с духами, равно как и хрустальный шар.

Историки предполагали, что таинственное черное зеркало было ацтекского происхождения, однако никаких сведений о том, как этот предмет попал в руки Джона Ди, не осталось. Теперь археолог Стюарт Кэмпбелл из Манчестерского университета и ее коллеги Элизабет Хили, Ярослав Кузьмин и Майкл Гласкок определили состав и происхождение артефакта с помощью геохимического анализа, в частности рентгеновской флуоресценции. Обсидиановое зеркало подверглось бомбардировке рентгеновскими лучами, под действием которых возникает вторичное свечение входивших в его состав материалов. Различные элементы генерируют разные типы флуоресценции, что и позволило группе изучить химический состав зеркала. «Обсидиан имеет вулканическое происхождение, поэтому есть лишь небольшое число его потенциальных источников, — пояснила Стюарт Кэмпбелл в интервью изданию Gizmodo. — А так как мы теперь знаем химический состав объекта, то можем сопоставить его с химическими профилями всех потенциальных источников обсидиана».

Оказалось, что химсостав зеркала Джона Ди в точности соответствует профилю мексиканского обсидиана, в частности, обсидиана из Пачуки в Центральной Мексике — известного источника ацтекского обсидиана. Помимо этой реликвии, группа проанализировала также два других зеркала предположительно ацтекского происхождения и полированную прямоугольную обсидиановую плиту — все это было найдено в Мексике. «В настоящее время известно о 18 зеркалах этого типа, и, хотя есть некоторые вариации, очевидно, что зеркало Джона Ди очень хорошо вписывается в эту группу», — утверждает Кэмпбелл.

Обсидиановые зеркала производили огромное впечатление на европейцев, которые вывозили их в Европу как ценные предметы. Джон Ди также проявлял интерес к истории завоевания Америки, он, вероятно, услышал какие-нибудь таинственные истории об этих обсидиановых зеркалах и захотел получить одно из них для своих спиритических занятий. После Джона Ди зеркало в конечном счете попало в руки английского писателя и политика Хораса Уолпола, родоначальника готического романа. В настоящее время эта реликвия хранится в Британском музее.