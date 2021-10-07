Эксперт объяснил важность «нобелевских» открытий 2021 года для фарминдустрии

Открытия, за которые в 2021 году присуждена Нобелевская премия по химии, помогают ученым синтезировать натуральные продукты и фармпрепараты. Об этом заявил «Газете.Ru» Максим Максимов, доцент Института машиностроения, материалов и транспорта Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

Ранее стало известно, что Нобелевская премия по химии в 2021 году досталась немецкому химику, директору Института исследования угля Общества Макса Планка Беньямину Листу и профессору Принстонского университета Дэвиду Макмиллану за исследования в области асимметрического органокатализа.

«Это одна из немногих премий, которая была вручена за разработки в области классической органической химии, если в прошлом году премию дали за открытие на стыке химии и биологии, то сейчас ученые могут быть уверены, что это награда именно за достижения в области химии, — пояснил эксперт.

— Ассиметричный стереокатализ – это серьезное открытие, которое позволяет получать изомеры органических веществ, таких как натуральные продукты и эффективные фармацевтические препараты. Стереокатализ подразумевает ускорение реакций, в результате которых образуется селективные изомеры веществ. Нобелевская премия в этом году вручена именно за ассиметричный органокатализ, который позволяет «в пробирке» направлять реакцию с преимущественным образованием определенных пространственных изомеров, которые впоследствии будут лучше усвоены организмом. Стоит отметить, что классическими методами, в некоторых случаях, невозможно, а в других трудоемко и дорого разделять пространственные изомеры. С помощью ассиметричного стереокатализа можно приблизиться к синтезу натуральных продуктов в лабораториях и улучшить эффективность фармацевтических препаратов».

В 2020 году премии удостоились американский биохимик Дженнифер Дудна и французский микробиолог Эммануэль Шарпентье за открытие и исследование метода генетического редактирования CRISPR-Cas9.