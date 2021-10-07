Раскрыта причина странной прически Пересильд в космосе

Экипаж с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым 5 октября успешно прибыл на МКС для съемок первого игрового фильма в космосе. После того, как они оказались на станции, киноэкипаж и другие космонавты на МКС сразу вышли на связь с Землей по телемосту. Многих зрителей поразила «пышная прическа» актрисы. Летчик-космонавт Геннадий Падалка объяснил журналистам из «Московского комсомольца», почему она не собрала волосы в пучок.

Актриса Юлия Пересильд с борта МКС — о своих впечатлениях от полёта: pic.twitter.com/HzHTFBW7dC — Иван Корсаров (@P17fLEEmzVrK0SN) October 5, 2021

Под видео с трансляцией пользователи писали: «Не мешают ли ее длинные волосы другим космонавтам?», «Не могут ли они запутаться в многочисленных проводах?», «Гигиенично ли это вообще в условиях невесомости?». Летчик-космонавт указал, что не думает, что волосы Пересильд, могут кому-то мешать на станции. Он вспомнил, что у него самого и у многих других космонавтов и астронавтов за несколько месяцев полета отрастали длинные волосы. Он рассказал, что однажды совершал свой полет с астронавтом Николь Скотт, «у которой была такая шевелюра, что за ней можно было спрятаться».

На станции достаточно места для того, чтобы каждый выбирал по собственному желанию — распускать волосы или собирать в хвост, заключил Падалка.

Космонавт также объяснил, почему Пересильд не забрала их в пучок. Это бы вызвало неудобство во время полета на корабле «Союз». Падалка рассказал, что шлемофон для связи надевается за несколько часов до старта. Экипаж долго лежит в кресле в ожидании начала полета. За это время пучок на затылке может сильно надавить голову и вызвать неприятные ощущения.

Также в разговоре с «Газетой.Ru» актер Павел Деревянко, писатель Дмитрий Глуховский, а также постановщики Дмитрий Киселев, Сарик Андреасян и Александр Молочников оценили значимость космической ленты для индустрии и мировой истории.