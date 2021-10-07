Значок с национальным символом США в 3000-летнем замке поставил археологов в тупик

Археологи пытаются объяснить, как значок с национальным символом США оказался в 3000-летнем замке в Турции. При чем, судя по анализу, он старше, чем дата образования США, пишет Daily Sabah.

В турецком замке Зерзеван археологи нашли значок с национальным символом США. Замку около 3000 лет, он использовался как военный форпост во времена Римской империи. Раскопки на нем ведутся с 2014 года. Археологи уже раскопали подземный храм римской богини Митры, жилые дома, оборонительную башню и административные здания.

Последняя из находок — значок с символами. Его нашли на глубине 125 см. Руководитель раскопок Айтач Джошкун разъяснил, что ранние образцы этого типа значка использовались в США в 1850-х годах. С 1902 года армией США использовался герб с похожим изображением.

Mystery surrounds badge with US national symbol found in Turkey's Zerzevan Castle. Have Americans ever been to the site? If not, how did it end up near the ancient fortress?https://t.co/PWks75STHj — DAILY SABAH (@DailySabah) October 5, 2021

«Подобные образцы также использовались во времена Первой мировой войны», — указал ученый.

Согласно анализу археологов, значок пролежал в земле около 250–300 лет. При этом США были основаны в 1776 году. Как была получена такая датировка — не объясняется. На значке есть также надпись на латинском языке E Pluribus Unum («Из многих единое»).

«То, что мы нашли этот значок в Зерзеване, интересно и увлекательно», — прокомментировал Джошкун.

Ранее сообщалось, что на территории Турции был найден бункер с «трехмерными» бюстами возрастом 11 тысяч лет.