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Значок с национальным символом США в 3000-летнем замке поставил археологов в тупик

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Egyptian Ministry of Antiquities via AP

Археологи пытаются объяснить, как значок с национальным символом США оказался в 3000-летнем замке в Турции. При чем, судя по анализу, он старше, чем дата образования США, пишет Daily Sabah.

В турецком замке Зерзеван археологи нашли значок с национальным символом США. Замку около 3000 лет, он использовался как военный форпост во времена Римской империи. Раскопки на нем ведутся с 2014 года. Археологи уже раскопали подземный храм римской богини Митры, жилые дома, оборонительную башню и административные здания.

Последняя из находок — значок с символами. Его нашли на глубине 125 см. Руководитель раскопок Айтач Джошкун разъяснил, что ранние образцы этого типа значка использовались в США в 1850-х годах. С 1902 года армией США использовался герб с похожим изображением.

«Подобные образцы также использовались во времена Первой мировой войны», — указал ученый.

Согласно анализу археологов, значок пролежал в земле около 250–300 лет. При этом США были основаны в 1776 году. Как была получена такая датировка — не объясняется. На значке есть также надпись на латинском языке E Pluribus Unum («Из многих единое»).

«То, что мы нашли этот значок в Зерзеване, интересно и увлекательно», — прокомментировал Джошкун.

Ранее сообщалось, что на территории Турции был найден бункер с «трехмерными» бюстами возрастом 11 тысяч лет.

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