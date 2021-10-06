NASA опровергло появление новых трещин на МКС

NASA опровергло заявления СМИ о появлении новых трещин на Международной космической станции (МКС). Об этом заявил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано, сообщает «Интерфакс».

«В СМИ появлялись сообщения, что на борту (МКС - ИФ) есть зоны утечек или трещины. Мы не находим ничего, только ту маленькую зону утечки в служебном модуле», — сказал он.

Представитель американского космического ведомства добавил, что их специалисты совместно с российской стороной проводят поиски новых возможных мест утечек. Он также заявил о планах установить новые датчики давления.

«Мы уже привозили датчики давления этой осенью и работаем с российскими коллегами над тем, чтобы установить их для получения новой информации», — заключил Монтальбано.

В августе экипаж Международной космической станции обнаружил новые несквозные трещины в самом старом российском модуле «Заря».