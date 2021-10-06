В России до конца года испытают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки

Ученые из петербургского Института экспериментальной медицины планируют до конца года завершить доклинические испытания съедобной вакцины от COVID -19. Об этом рассказал руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов, сообщает РИА «Новости».

«Надеюсь, что к концу года мы закончим доклинические исследования и будем готовить тогда досье. Когда оно будет закончено? В начале следующего года», - сказал Суворов.

По его словам, новый препарат будет по вкусу почти неотличим от обычных кисломолочных продуктов. Больше всего он будет напоминать ряженку.

Исследования вакцины началась около года назад как инициативный проект. Впоследствии правительство России одобрило создание научного центра мирового уровня (НЦМУ) «Центр персонализированной медицины», в состав которого вошли ИЭМ и НМИЦ имени Алмазова, а проект создания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса стал одним из направлений исследований НЦМУ.

Инфекционист Лилия Баранова ранее в разговоре с «Газетой.Ru» отмечала, препарат может быть опасен для людей с пищевой аллергией на молочные компоненты, содержащие лактозу, ведь именно они находятся в основе препарата. Однако она подчеркнула, что после выпуска первой формы съедобной вакцины ученые могут заняться разработкой ее аналога на основе безлактозных компонентов.