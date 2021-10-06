Рогозин раскрыл число пусков космических ракет до конца года

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о запланированных пусках космических ракет до конца текущего года. Информацию он выложил в своем Telegram-канале.

По словам главы госкорпорации, первый пуск ракеты со спутниками OneWeb пройдет 14 октября с космодрома Восточный. После этого, 28 октября, с Байконура на орбиту полетит грузовой космический корабль, а 24 ноября состоится запуск к Международной космической станции (МКС) модуля «Причал». Затем запланирован запуск «Союза МС-20» с японскими космическими туристами, а также ракеты-носителя «Протон» со спутниками связи «Экспресс АМУ-3» и «АМУ-7».

«Также состоятся пуски наших ракет, в том числе тяжелой «Ангары», на космодроме Минобороны России в Плесецке, а также на нашем стартовом экваториальном комплексе Куру во Французской Гвиане», — написал Рогозин в Telegram.

Он добавил, что в этот список не попали пуски боевых ракетных комплексов производства предприятий «Роскосомса» в интересах Минобороны РФ.

Ранее Рогозин назвал дату запуска автоматической станции «Луна-25».