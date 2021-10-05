Ученые обнаружили следы бегемотов в Британии

Ученые из Университета Лестера откопали зуб гиппопотама в пещере в английском графстве Сомерсет. Как сообщает Daily Mail, животное относилось к виду гигантских Hippopotamus antiquus, населявших Британский архипелаг около миллиона лет назад.

По мнению специалистов, основное открытие в том, что бегемоты жили на этой территории на сотни тысяч лет раньше, чем раньше считалось.

«Это не только первая находка бегемотов в этой пещере, но это — первая известная окаменелость бегемота из любого места в Великобритании, возраст которой превышает 750000 лет», — сообщил доктор Нил Адамс, один из основных организаторов раскопок.

В издании отмечается, что на данный момент очень мало известно о том, какая флора и фауна была в Британии в период между 1,8 млн и 800,000 лет назад.

Ранее сообщалось, что в Китае ученые нашли птицу, жившую в эпоху динозавров с огромным бесполезным хвостом.