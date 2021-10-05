В Тибете нашли следы неизвестной цивилизации

Участники Цинхай-Тибетской научной археологической экспедиции обнаружили наскальные изображения при обследовании района озера Намцо в Тибете. Вблизи них также были найдены каменные инструменты и гробницы. По мнению специалистов, эти артефакты могут быть свидетельствами таинственной древней кочевой цивилизации. Об этом пишет CGTN.

В ходе экспедиции был найден целый кластер петроглифов, оставленный неизвестной древней кочевой культурой на севере Цинхай-Тибетского плато. Изучение рисунков уже показало, что эти кочевники тесно контактировали с другими этническими группами — происходил заметный культурный обмен.

«Мы видим, что стили многих наскальных рисунков содержат элементы, характерные не только для ранних тибетцев, но и для ранних ханьцев, — указал профессор Тан Хуэйшэн из Хэбэйского университета, директор Международного центра изучения наскального искусства.

Он также сообщил, чтобы были найдены надписи, выполненные в виде китайских иероглифов. Есть свидетельства общения кочевников с народами Центральной Азии.

По словам Тана Хуэйшэна, смешение стилей указывает на то, что озеро Намцо было важным пунктом древнего Шелкового пути и объединяло различные культуры.

Члены экспедиции также обнаружили следы жертвоприношений. Археологи считают, что эти ритуалы выполняли те же люди, что оставили после себя петроглифы.

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