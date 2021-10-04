Ученые: прививки от гриппа снижают риск развития деменции

Новое исследование, проведенное американскими учеными из Медицинской школы Университета Сент-Луиса, показывает, что если прививаться от гриппа на протяжении шести лет подряд, то это снижает риск развития деменции на 14%. Ученые считают, что ежегодные уколы постепенно укрепляют стареющую иммунную систему. Об этом пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на результаты, опубликованные в журнале Vaccine.

Выводы были сделаны на основе данных, полученных при наблюдениях почти 70 тысяч пациентов возрастом от 60 лет и старше, получавших в зимнее время вакцину от гриппа и страдавших или не страдавших впоследствии от деменции. Положительный эффект был малозаметен на протяжении пяти лет, однако спустя шесть лет и более риск деменции заметно снижался. Эксперты считают, что само по себе заражение гриппом вряд ли может вызывать деменцию, а польза от вакцинации заключается в общем укреплении иммунитета.

Исследования на животных также показали, что вакцинация, в том числе и вакцинация против гриппа, способствует активизации клеток иммунной системы, взаимодействующих с центральной нервной системой, и восстановлению повреждений, приводящих к деменции.

Таким образом, ежегодные прививки от гриппа можно считать относительно дешевым способом снижения риска деменции у пожилого населения; они могут сыграть важную роль в сокращении числа таких пациентов, постепенно укрепляя стареющую иммунную систему и предотвращая основные повреждения мозга, которые приводят к ухудшению мозговой деятельности. Но работает это лишь тогда, когда пациенты получают вакцину не менее шести лет подряд.