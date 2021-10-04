Китайские ученые завершили миссию по сбору семян на горе Эверест

Специалисты Хранилища зародышевой плазмы диких растений из города Куньмин в Юго-Западном Китае завершили миссию по сбору семян на высочайшей горе мира Эвересте. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

В августе и сентябре были организованы две экспедиции. Ученые собрали образцы растений, растущих на высоте нескольких тысяч метров над уровнем моря. Среди них самые значимые — резушник гималайский и соссюрея сушеницевидная.

Цель миссии была получить генетические ресурсы от растений, способных расти на большой высоте. «Это имеет большое значение для защиты биоразнообразия», — указал один из членов экспедиции. Это становится актуальными в связи с происходящими на Земле климатическими изменениями.

Максимальная точка по высоте, на которой собирались семена — 6 605 м над уровнем моря. Все образцы будут очищены и посчитаны. Их поместят на вечное хранение в специальные емкости.

Хранилище зародышевой плазмы диких растений в Куньмине было создано в 2007 году. Это стратегический запас семян для всех землян. Также на этой базе работают множество генетиков.

Ранее сообщалось, что новое измерение сделало Эверест на 86 сантиметров выше. До этого предполагалось, что Эверест стал ниже из-за ряда разрушительных землетрясений, которые произошли в 2015 году.