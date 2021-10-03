Биологи обнаружили гены, вызывающие ожирение

Ученые из Университета Вирджинии в США обнаружили гены, которые влияют на набор избыточного веса, сообщили в пресс-службе вуза. Результаты данного исследования опубликованы в научном журнале PLOS Genetics.

По словам ученых, они открыли 293 гена, которые могут влиять на массу тела человека. Лабораторным путем они разделили выделенные гены на те, которые могут вызвать ожирение и те, которые могут его предотвратить. Как оказалось, к набору веса приводят 14 генов, а предотвратить это способны только три.

«Мы ожидаем, что наш подход и новые гены, которые мы обнаружили, ускорят разработку методов лечения, снижающих бремя ожирения», — заявил Эйлин О'Рурк из Колледжа искусств и наук UVA, факультета клеточной биологии Медицинской школы и Центра сердечно-сосудистых исследований Роберта М. Берна.

Уточняется, что исследования эксперты проводили на червях, у которых порядка 70% общих генов с людьми.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что среднегодовой темп прироста распространения ожирения у российских детей составляет почти 9% в год, а у подростков — 7,6%.