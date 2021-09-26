Туристический билет для полета в космос на корабле «Союз» стоит $50 млн

Стоимость туристического полета на космическом корабле «Союз» составляет около $50 млн. Об этом рассказал глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко, сообщает РИА «Новости».

По его словам, на старт полетов кораблей Crew Dragon американского предпринимателя Илона Маска с туристами не повлияла на формирование стоимости полета на «Союзе».

В настоящее время в космос на корабля «Союз» отправлялись восемь космических туристов. Один из них дважды. Очередной полет сразу двух туристов запланирован на декабрь.

Ранее Костенко рассказал о том, что компания Space Adventures, организующая туристические полеты в космос, в настоящее время ведет переговоры с клиентом, который хочет лететь исключительно на российском корабле «Союз».

Представитель Space Adventures назвал преимущество российских пилотируемых кораблей неоспоримым и отметил, что управляют ими профессиональные космонавты.