Компания отозвала 3,3 млн подушек для детей из-за гибели младенцев

Компания Boppy отозвала 3,3 млн своих подушек для младенцев в связи с сообщениями о смерти восьми младенцев при их использовании. Об этом сообщает издание NPR.

По данным Комиссии по потребительским товарам и безопасности США, младенцы задохнулись после того, как их положили на подушку на спину, бок или живот. Случаи регистрировались в 2015-2020 годах.

Представители компании сообщили, что потрясены известиями о смерти детей и сделают все возможное, чтобы избежать подобного в будущем. В частности, они планируют предупреждать о небезопасных решениях для сна младенца.

В компании отметили, что их шезлонги не предназначены для сна, о чем сообщается в инструкции. Также в ней указано, что нельзя оставлять ребенка на подушке без присмотра.

Хотя смерти наступили, по всей видимости, из-за того, что шезлонги использовались не по назначению, тот факт, что удушье может наступить очень быстро, стал причиной отзыва 3,3 млн единиц продукции компании. Комиссия рекомендует родителям как можно скорее отказаться от использования товаров Boppy и обратиться в компанию за возвратом денег.