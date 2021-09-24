Обнаружен древний подземный город в Иране

В Иране группа археологов нашла подземный город Нушабед. Об этом пишет Heritage Ware.

Он был построен в период Сасанидов. Государство Сасанидов является официальным название Царства иранцев, оно же Новоперсидское царство, или Вторая Персидская империя. Это античное и средневековое государство, образовавшееся на территории современных Ирака и Ирана в результате падения власти парфянской династии Аршакидов и прихода к власти персидской династии Сасанидов. Существовало с 224 года по 651 год.

Подземный город обнаружен под маленьким наземным городком. При раскопках были найдены доказательства оккупации города, продолжавшейся до династии Каджаров (это иранская династия правившая с 1795 по 1925 год. Государство, которым управляли каджары, называется Каджарский Иран). Таким образом подземный город мог функционировать от 200 до 500 лет.

Ученые нашли человеческие останки, глиняные сосуды и каменные инструменты времен Сасанидов, Ильханидов и Сефевидов.

Исследователи нашли три уровня, достигающих глубины 16 метров, и сложную сеть туннелей и камер. Город занимал площадь 1,5 га. Уровни соединены вертикальными и горизонтальными каналами, обнаружена система вентиляции. Войти в город можно было через узкие колодцы, спрятанные в домах, мечети, замке Сизан и каналах наземного города.

Город настолько хорошо спрятали, что обнаружить его удалось только после того, как один из местных жителей наткнулся на его туннели, когда копал канаву в своем дворе.

По версии археологов, Нушабед построили как укрытие от захватчиков. Тоннели представляли из себя сложный лабиринт, сбивающий с толку злоумышленников. Подземный город имел источник водой, жители могли оставаться под землей в течение длительного времени.

Ранее археологи нашли следы древнейших обитателей Америки. Результаты раскопок в Национальном парке Уайт Сэндс не только демонстрируют свидетельства древности колонизации Нового Света, но также доказывают, что люди присутствовали на юге Северной Америки до того, как ледники перекрыли миграцию людей из Азии.