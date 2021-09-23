Назван неожиданный фактор риска развития депрессии

Резистентность к инсулину связана с повышением риска развития большого депрессивного расстройства вдвое, выяснили ученые из Стэнфордского медицинского университета. О своем открытии они сообщили в статье в журнале American Journal of Psychiatry.

Более ранние наблюдения показали, что инсулинорезистентность связана с некоторыми психическими расстройствами — так, она встречается у 40% пациентов, страдающих от расстройств настроения.

Исследователи зафиксировали уровень глюкозы, окружность талии и соотношение в крови уровня триглицеридов и липопротеинов высокой плотности у 601 добровольца, ранее не испытывавших симптомы тревоги или депрессии. Оказалось, у участников с инсулинорезистентностью риск развития большого депрессивного расстройства в течение следующих девяти лет был повышен на 89%. Каждые дополнительные 5 см обхвата талии повышали риск депрессии на 11%, а увеличение уровня глюкозы в плазме на 18 мг/дл крови — на 37%.

Также исследователи отобрали еще около 400 добровольцев, у которых не было ни депрессии, ни инсулинорезистентности на момент начала исследования. За первые два года наблюдений инсулинорезистентность развилась у 100 из них. В течение следующих семи лет у этой подгруппы риск развития депрессии был в 2,66 раза выше, чем у участников без инсулинорезистентности.

Инсулинорезистентность связана с риском развития не только диабета, но и депрессии, заключают авторы работы. Они рекомендуют врачам уделять больше внимания метаболическому статусу пациентов, жалующихся на проблемы с настроением, и тех, у кого наблюдается преддиабет, информировать и о высоком риске депрессии.