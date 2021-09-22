В России предрекли приближение нового ледникового периода

Новый ледниковый период может наступить в европейской части России. Об этом заявил ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов изданию URA.RU.

Изменение течений в Северной части Атлантического океана может спровоцировать наступление холодного периода для России, говорит специалист. По его словам, ученые сейчас наблюдают две климатические тенденции. Это глобальное потепление и постепенное ослабление Гольфстрима.

Из-за последнего фактора в европейской части России может произойти резкое похолодание – на 10 °C или 20 °C. «Фактически это будет означать наступление ледникового периода», - резюмировал Караухов.

Последнее глобальное похолодание в Европе произошло после ослабления Гольфстрима, напомнил ученый. Этот незначительный ледниковый период назывался Малый дриас и закончился 11 тысяч лет назад. При этом длился около тысячи лет.

Прогноз о дате наступления нового ледникового периода ученый не дал.