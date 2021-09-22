На МКС сообщили о запахе в российском модуле «Звезда»

Российские космонавты на борту МКС во время переговоров экипажа с Землей сообщили о запахе внутри модуля «Звезда». Трансляция переговоров ведется NASA.

Экипаж рассказал, что почувствовал запах в районе работавшей системы кондиционирования воздуха в модуле. Позже космонавты сказали, что запах стал менее выраженным.

В Центре управления полетами космонавтам ответили, что обе системы кондиционирования были отключены. Экипаж попросили протереть салфеткой возможное место появления запаха для последующего анализа специалистами на Земле и при необходимости включить систему очистки воздуха.

Ранее российский космонавт Олег Новицкий, член 65-й экспедиции на МКС, выбросил в открытый космос укладку с «мусором».

Служебный модуль «Звезда» — один из модулей Российского сегмента МКС. К его узлу 30 июля был пристыкован многофункциональный лабораторный модуль «Наука».