Илон Маск пошутил про меню для миссии Inspiration4

Участники уникальной космической миссии Inspiration4 опубликовали в Twitter «краткий список» того, что им доступно из еды и напитков.

В списке — паста болоньезе, свежие овощи, мясные чипсы, различные виды и формы пиццы, жареные бобы эдамамэ, салями, бекон, оливки, мятно-шоколадные конфеты, шоколадные и фруктовые драже, сухари, имбирные жевательные пастилки, печенье с арахисовой пастой, рисовые крекеры. Из напитков — чай и кофе.

«Не могу поверить, что мы едим холодную пиццу в космосе», — прокомментировала Inspiration4 свой «райдер».

Основатель компании SpaceX, занимающейся коммерческой космонавтикой, Илон Маск ответил, что лучшее впереди.

«Извините, было холодно! В следующий раз у [корабля] Dragon будет возможность подогрева еды и бесплатный Wi-Fi», — написал Маск.

Экипаж Inspiration4 — первый космический экипаж, состоящий исключительно из частных лиц. Он состоит из двух мужчин и двух женщин, при этом никто из них не является профессиональным астронавтом. Они должны отправились в космос на корабле SpaceX Crew Dragon, и провели перед этим фотосессию.

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