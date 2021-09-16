Умер создатель ZX Spectrum Клайв Синклер

В Великобритании скончался Клайв Синклер, изобретатель, создатель домашнего компьютера ZX Spectrum и основатель Sinclair Research. Ему был 81 год, сообщает The Guardian.

Как сообщает издание со ссылкой на дочь Синклера, изобретатель скончался у себя дома в Лондоне после продолжительной болезни.

Синклер бросил школу в 17 лет и четыре года работал журналистом, чтобы накопить денег на собственную компанию. В 21 год он основал Sinclair Radionics, которая выпускала карманные калькуляторы.

Затем он запустил производство портативных телевизоров, электронных часов и другой электроники. Спустя 15 лет Синклер ушел из Sinclair Radionics, основав новую компанию, знаменитую Sinclair Research.

Синклер известен прежде всего как создатель компьютеров. Так, его компания в 1980-х выпустила сначала компьютеры ZX80 и ZX81, а потом — ZX Spectrum. Этот компьютер в 80-х стал одним из самых популярных в Европе. Его общие продажи составили свыше пяти млн экземпляров.

За свои достижения Клайв Синклер в 1983 году был посвящен в рыцари.

В 1985 году его компания выпустила Sinclair C5 — миниатюрный трехколесный электромобиль. Однако проект не стал популярным и потерпел коммерческий провал. После этого Синклер продал свой компьютерный бизнес и последующие годы занимался различными исследованиями.

В начале августа в США в возрасте 91 года скончался один из конструкторов первой компьютерной мыши Уильям «Билл» Инглиш. Вместе со своим напарником Дугласом Энгельбартом в 1963 году они создали прототип устройства для выделения и редактирования текста, которое получит широкое распространение лишь спустя два десятка лет.