Врачи предложили лечить эпилепсию музыкой Моцарта

Прослушивание сонаты Моцарта для двух фортепиано ре мажор (K448) способно снизить риск эпилептического приступа, считают врачи из Медицинской школы Дартмутского колледжа в США. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Scientific Reports.

Более ранние наблюдения показали, что прослушивание K448 ассоциируется со снижением скачков электрической активности в мозге, способной приводить к эпилептическим приступам. Однако причины этой связи и то, насколько продолжительным должно быть воздействие, оставались неясны.

Исследователи пригласили 16 добровольцев с эпилепсией и с помощью электроэнцефалографии регистрировали активность их мозга, когда те слушали отрывки сонаты и других музыкальных произведений продолжительностью от 15 до 90 секунд. Оказалось, прослушивание K448 на протяжении 30-90 секунд снижало количество всплесков электрической активности в мозге в среднем на 66,5%. Другая музыка или более короткие отрывки сонаты такого эффекта не оказывали.

Наиболее заметные изменения наблюдались в левой и правой лобных долях, связанных с эмоциональными реакциями. Исследователи обратили внимание, что, когда участники слушали окончание длинных, повторяющихся фрагментов в K448, в их лобной коре усиливался тип электрической активности, известный как тета-ритм. Предыдущие исследования показали, что тета-ритм может быть связан с положительной эмоциональной реакцией на музыку.