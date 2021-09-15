NASA выделило $146 млн на дизайн лунного посадочного модуля

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отобрало пять компаний, которым отправится $146 млн для разработок будущего лунного посадочного модуля. Об этом говорится на сайте космического ведомства.

Сам аппарат еще не готов, и даже его концепция. По данным NASA, пока «доработают концепцию». Она относится к программе Artemis.

В разработке примут участие Blue Origin ($25,6 млн), SpaceX ($9,4 млн), Dynetics ($40,8 млн) , Lockheed Martin ($35,2 млн) и Northrop Grumman (34,8 млн). На сайте говорится, что выбранные компании разработают «концепции дизайна посадочного модуля». Также будет проведена работа по оценке безопасности и эффективности.

Россия же прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты, предназначающейся для полетов на Луну. По последним сведениям, работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты полностью приостановлены на неопределенный срок.