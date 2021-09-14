Палеоантропологи воссоздали внешность неандертальца с опухолью лица

Нидерландские палеоантропологи реконструировали лицо неандертальца, жившего в этих местах 50-70 тыс. лет назад и страдавшего от опухоли головы. Об этом сообщает местное издание NL Times.

В 2001 году палеонтолог-любитель, изучая отложения со дна Северного моря у Нидерландов, обнаружил фрагмент черепа. Как выяснилось, он принадлежал молодому неандертальцу, умершему около 70 тыс. лет назад. Ученые назвали неандертальца Крейном.

Крейн жил на территории между Великобританией и континентальной частью Европы, ныне погруженной в воды Северного моря. Согласно изотопному анализу, он ел много животной пищи, но не употреблял морепродукты. Сохранившуюся над бровью опухоль ученые определили как интрадиплоическую эпидермоидную кисту — медленнорастущую опухоль, с годами способную приводить к болям, судорогам, головокружениям и проблемам со зрением. Неизвестно, страдал ли Крейн от этих симптомов. Это первый случай, когда подобную опухоль удалось обнаружить в останках неандертальца.

Чтобы воссоздать черты лица Крейна, специалисты опирались не только на обломок его черепа, но и на известные данные о строении неандертальских черепов, сведения о цвете волос и глаз. Хотя бюст Крейна улыбается, сам неандерталец, вероятно, вел не самую веселую и легкую жизнь. Животных, пригодных в пищу, было достаточно, но климат был очень холодным. Также в донных отложениях исследователи нашли ручные топоры, заостренные камни и другие артефакты.