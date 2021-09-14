Офтальмологи связали болезни глаз с высоким риском деменции

Катаракта, макулярная дегенерация и другие возрастные заболевания могут быть связаны с повышенным риском развития деменции, считают офтальмологи из Китайской академии медицинских наук. Об этом они сообщают в статье в журнале British Journal of Ophthalmology.

Авторы работы проанализировали данные о более чем 12 тыс. взрослых в возрасте 55-73 лет, полученные из крупнейшего хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank. Исследователи оценили состояние здоровья в выборке в 2006-2010 году, а затем наблюдали за людьми до 2021 года.

Риск развития оказался на 26% выше у людей с возрастной макулярной дегенерацией, на 11% выше при катаракте и на 61% выше у людей с заболеваниями глаз, связанными с диабетом.

Глаукома оказалась не связана с болезнью Альцгеймера, но коррелировала с повышенным риском сосудистой деменции.

Также деменция чаще возникала у людей с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, депрессией.

Ухудшение зрения может быть одним из признаков деменции, отмечают исследователи. А снижение стимуляции зрительных сенсорных путей, в свою очередь, ускорять ее прогрессирование. Сведения о болезнях глаз в выборке были получены в том числе с помощью самоотчетов, поэтому могут не полностью отражать реальную ситуацию — скорее всего, заболевания распространены еще шире.