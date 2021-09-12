«А имей антисептик»: лингвист рассказал о новом ковидном фольклоре

Профессор лингвистики СПбГУ Валерий Мокиенко рассказал, что пандемия COVID-19 обогатила русский язык новыми «антипословицами» — старой народной мудростью на новый лад. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Мокиенко совместно с профессором Грайфсвальдского университета Харри Вальтером изучил, как современная эпоха отразилась на русском языке. Результатом исследования стал «Словарь русских ковидных антипословиц-карантинок», который вошел в академический «Словарь русского языка коронавирусной эпохи», подготовленный Институтом лингвистических исследований РАН.

«Они рождаются по моделям уже известных нам пословиц, используют их смысл, находя в нем объект для шуток или опровержения вечной мудрости. Антипословицы потому и вызывают смех, что каждый носитель языка знает первоисточник и сравнивает шутливый вариант с ним. Можно сказать, что такие антипословицы — это картина ковидного мира в зеркале русского языка», — рассказал Мокиенко.

В исследовании есть как необычные варианты, так и часто употребляемые. Авторы отмечают, что самые первые «антипословицы» появились примерно через месяц после начала пандемии.

Примеры такого фольклора — «око за око, zoom за zoom», «одна голова хорошо, а две — не менее полутора метров друг от друга», «по маске встречают, по температуре провожают», «не имей сто рублей, а имей антисептик», «один в поле не болен».

Мокиенко считает, что такие «мудрости» надолго остаются в языке, и с победой над коронавирусом они не исчезнут.

«Вот и вы прочтете наши «ковидки», вновь воскресите в памяти хорошо известные пословицы или просто вспомните эту эпоху, ушедшую (дай-то Боже!) в прошлое. Это важно фиксировать и продолжать вести летопись жизни, ведь если мы забудем, то язык напомнит», — заявил ученый.

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