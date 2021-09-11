Высоту орбиты МКС увеличили для съемок фильма «Вызов»

Для начала съемок фильма «Вызов» высоту орбиты МКС увеличили на 750 метров, сообщается в Twitter-аккаунте госкорпорации «Роскосмос».

«Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали перед прибытием пилотируемого корабля «Союз МС-19» и возвращением на Землю корабля «Союз МС-18». По предварительным данным, после проведения маневра высота орбиты станции должна увеличиться на 750 м», - говорится в сообщении.

На борту «Союз МС-19» на станцию прилетят космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемок первого художественного фильма в космосе.

Для коррекции орбиты использовались двигатели служебного модуля «Звезда», а не грузового корабля «Прогресс МС-17» для более эффективного использования топлива.

Ранее сообщалось, что экипаж съемочной группы успешно сдал экзамены перед полетом в космос. Старт на МКС запланирован на 5 октября. Ожидается, что Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней.