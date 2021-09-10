Названы лауреаты 31-й Шнобелевской премии

В онлайн-формате прошла 31-я церемония вручения Шнобелевской премии (известной также как антинобелевская премия). Ее лауреатами стали ученые из 24 стран, пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов премии.

Среди «победителей» — американские ученые, доказавшие экспериментально, что борода у мужчин может защищать от ударов в лицо. Награда присуждена в категории «премия мира». В сообщении организаторов говорится, что премия вручается за научные исследования, которые «сначала заставляют вас рассмеяться, а потом — задуматься». По мнению учредителей награды, все же изыскания некоторых лауреатов имеют научную ценность.

Премия по медицине досталась исследователям, доказавшим, что оргазм настолько же эффективен в снятии заложенности носа, как и противоотечные средства. Группа ученых из ФРГ, Британии и Греции получила премию по экономике, доказав, что степень ожирения политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране.

Премией по экологии награждены исследователи из Испании и Ирана за применение генетического анализа в изучении бактерий из выброшенных жевательных резинок на тротуарах разных стран мира. Всего было вручено десять премий.

В прошлом году главы России, США, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана получили шуточную Шнобелевскую премию в категории «Медицинское образование» из-за распространения пандемии коронавируса.