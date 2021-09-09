Ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк

Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что все предстартовые мероприятия и непосредственно старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль над проведением пуска и полета ракеты-носителя осуществляли наземные средства Космических войск ВКС.

Летные испытания «Союза-2.1в» начались на космодроме Плесецк в 2013 году. В четверг, 9 сентября, Космические войска РФ провели уже седьмой по счету пуск этой ракеты-носителя легкого класса.

Ранее «Союз-2.1б» совершил успешный старт с космодрома Байконур. При этом, пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb с Байконура был отменен.

Причиной отмены пуска «Союза-2.1б» стал сбой в наземном оборудовании. Изначально, старт «Союза-2.1б» планировался на 5 августа, позже дату запуска перенесли сначала на 13 августа, потом на 20 августа. Задержка запуска космического корабля была связана с тем, что 34 спутника «OneWeb» не были доставлены к 13 июля.

В прошлый раз успешный пуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb был произведен в мае 2021 года.