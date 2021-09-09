Разработан тест, предсказывающий тяжесть течения COVID-19

Специалисты из Медицинского центра Лангон в Нью-Йорке разработали тест, предсказывающий тяжесть течения COVID-19. Об этом они рассказали в статье в журнале Life Science Alliance.

Команда изучила анализы крови 115 человек, госпитализированных с COVID-19 в 2020 году. Около половины из них столкнулись с тяжелым течением болезни и нуждались в кислородной терапии, остальные же быстро выздоровели.

Те, у кого наблюдался высокий уровень антител к двухцепочечной ДНК или к фосфатидилсерину (соединению, содержащемуся в клеточных мембранах), с вероятностью в 90% сталкивались с тяжелыми симптомами. При этом лишь у четверти тех, кто перенес болезнь с осложнениями, эти показатели были повышены. Иными словами, ухудшение не всегда было связано с ростом концентрации антител или фосфатидилсерина, но если рост наблюдался, это с высокой вероятностью указывало на осложнения.

При тяжелом течении COVID-19 состояние пациента ухудшается не сразу, а спустя примерно неделю после появления первых симптомов. Исследователи надеются, что новые данные позволят более эффективно выявлять людей с повышенным риском осложнений и вовремя оказывать им необходимую помощь.