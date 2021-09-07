Возле центра Галактики найден таинственный источник радиосигналов

Австралийские астрономы обнаружили новый источник радиосигналов, расположенный неподалеку от центра Галактики. Он получил обозначение ASKAP J173608.2-321635, и пока неясно, какой именно космический объект там расположен и что может лучше соответствовать его странным свойствам. Статья принята к публикации в Astrophysical Journal и доступна на сервере препринтов arXiv.org.

«Мы представили открытие и описание источника ASKAP J173608.2-321635: это высокополяризованный радиоисточник переменного типа, расположенный неподалеку от Галактического центра и пока не имеющий определенного аналога, видимого в других диапазонах, — объясняют астрономы из группы, возглавляемой Цзытэн Ваном из Сиднейского университета в Австралии. — ASKAP J173608.2-321635 может оказаться представителем совершенно нового класса объектов, видимых в радиодиапазоне». Источник очень изменчив, может излучать радиоволны неделями, а затем внезапно гаснет. С апреля 2019 года по август 2020 года сигнал появлялся в данных 13 раз на частоте 888 МГц. Сигнал сильно поляризован, причем поляризация электромагнитной волны довольно сложная, это смесь линейной и круговой поляризации.

ASKAP J173608.2-32163 был обнаружен с помощью австралийского радиоинтерферометра ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder), одного из самых чувствительных из когда-либо существовавших радиотелескопов, предназначенного для изучения слабых радиоисточников из глубин Вселенной. В дальнейшем этот радиосигнал не удалось обнаружить ни в рентгеновском диапазоне, ни в наблюдениях в ближнем инфракрасном диапазоне, ни в архивах радиоданных, собранных несколькими инструментами, которые проверяли исследователи.