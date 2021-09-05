РАН планирует испытать на МКС систему защиты космонавтов от радиоактивного излучения

Институт космических исследований Российской академии наук (РАН) планирует испытать на Международной космической станции (МКС) систему и средства защиты космонавтов от радиоактивного излучения, которое может угрожать безопасности межпланетных перелетов, сообщает РИА «Новости».

«Мы сейчас завершаем изготовление конструкторско-доводочного образца научной аппаратуры БТН-М2 (бортовой телескоп нейтронов). Это полный эквивалент будущего летного прибора. Надеюсь, что в 2023 году летный прибор БТН-М2 будет доставлен на орбиту грузовым кораблем «Прогресс» и заработает на борту МКС», — заявил заведующий отделом ядерной планетологии института Игорь Митрофанов.

На МКС на данный момент работает телескоп нейтронов БТН-М1, который помогает определять, как космическая радиация влияет на космонавтов, когда они выходят в открытый космос.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о степени износа МКС.