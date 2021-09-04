Рогозин раскрыл преимущество новой российской орбитальной станции

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация собирается построить российскую орбитальную служебную станцию с коэффициентом полезного действия выше, чем у МКС. Такое заявление он сделал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы хотим сделать станцию, коэффициент полезного действия которой будет на несколько порядков выше, чем у МКС», — сказал Рогозин.

Ранее Рогозин сообщил, что новая российская орбитальная станция будет максимально автономной и получит элементы искусственного интеллекта.

Также стали известны сроки развертывания такой станции.

31 июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета (НТС) «Роскосмоса» по вопросу дальнейшей эксплуатации Международной космической станции. Главные инструкторы пришли к выводу, что использование российского сегмента МКС после 2024 года создаст дополнительные риски из-за плохого состояния оборудования. Также совет рекомендовал принять решение о начале технической проработки проектного облика новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Позже доклад о необходимости развертывания работ по новой станции был направлен в правительство.