Ученый рассказал о привлекательности платформы «Северный полюс» для зарубежных исследователей

Директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров заявил, что платформа «Северный полюс», на которой планируются экспедиции в Арктике, будет привлекательна для иностранных ученых, так как из-за изменения климата возможностей вмораживания судна в льдину становится все меньше. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас в получении актуальных научных данных из Арктики заинтересованы все. Можно даже сказать, что от них во многом зависит вектор нашей будущей жизни. Ледостойкая платформа «Северный полюс» возводится для проведения круглогодичных дрейфов в Северном Ледовитом океане. Это не разовые экспедиции, а постоянное присутствие в высоких широтах. Аналогов ей в мире сегодня нет», — заявил Макаров.

Он добавил, что у института большой опыт международного сотрудничества, например арктическая экспедиция MOSAiC, в которой поучаствовали множество ученых из разных стран.

Ранее в США платформу «Северный полюс» назвали «самым уродливым в мире» кораблем.